وأضاف البيان أن الوزير الإيراني وجّه "دعوة لرئيس الحركة هنية، لزيارة طهران والالتقاء بالقيادة الإيرانية لبحث المزيد من التفاصيل والتطورات الجارية"

كشفت حركة "حماس"، أمس الجمعة، أن رئيس مكتبها إسماعيل هنية، قبل دعوة من وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان لزيارة طهران.

وقالت "حماس" في بيان: إن "هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، وبحثا خلال الاتصال التطورات السياسية والميدانية".

وأضاف البيان أن الوزير الإيراني وجّه "دعوة لرئيس الحركة هنية، لزيارة طهران والالتقاء بالقيادة الإيرانية لبحث المزيد من التفاصيل والتطورات الجارية، دون ذكر تفاصيل".

بدوره، قبل هنية "الدعوة والتوجه إلى طهران قريبا دون تحديد تاريخ"، بحسب المصدر ذاته.

Karim Jaafar/AFP

وينظر الكثيرون إلى زيارة طهران على أنها علامة على تحسن العلاقات بين حماس وإيران في أعقاب التوترات بين الطرفين بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

وكانت حماس وطهران على خلاف بعد أن رفضت الحركة دعم الرئيس السوري بشار الأسد علنًا خلال الصراع الذي دام عقدًا في البلاد.

وتأتي زيارة هنية لطهران في وقت من المتوقع أن يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سوريا الأسبوع المقبل.