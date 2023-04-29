إسرائيل تؤكّد رسميًا أن حزب الله وراء انفجار مجيدو

تساحي هنغبي: "رأينا حزب الله ينفذ عمليات مثل تلك، مثل الهجوم في مجيدو الذي فشل، لكنه كان نوعاً من المعارضة لم نعتده".

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي امس الجمعة إن حزب الله اللبناني كان وراء الهجوم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق الشهر الماضي أسفر عن إصابة سائق سيارة من شمال إسرائيل.

أدلى هنغبي، الذي يعتبر من المقربين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهذه التصريحات على القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، كما وسُئل عما إذا كانت أزمة سياسية داخلية بشأن خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد قد شجعت أعداء إسرائيل.

قال:"تشير تقديراتنا في الوقت الحالي إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عمليات لم نكن نأخذها بالاعتبار في الماضي".

وأضاف هنغبي: "رأينا حزب الله ينفذ عمليات مثل تلك، مثل الهجوم في مجيدو الذي فشل، لكنه كان نوعاً من المعارضة لم نعتده".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشفت، في 15 مارس/ آذار الماضي، أنّ "لبنانياً دخل إلى إسرائيل ووضع عبوة ناسفة عند مفترق مجيدو"، شماليّ فلسطين التاريخية، وأضافت الإذاعة أن "قوات الاحتلال تمكنت من قتله لاحقاً، وعثرت بحوزته على حزام ناسف".

واصيب مواطن عربي اسرائيلي يبلغ من العمر 21 عاما من قرية سالم المجاورة بجروح خطيرة في هذا الانفجار.