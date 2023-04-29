الرئيس الإيراني: "الوجود الأمريكي في المنطقة يضر بالأمن"

الرئيس الايراني : توصلنا الى تفاهم أمني مع العراق

قال رئيس الجمهورية الايرانية ابراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي اليوم السبت في طهران انه تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، معتبرا هذا التفاهم الامني يساهم كذلك في تعزيز أمن المنطقة.

Atta Kenare/AFP

وقال رئيسي في المؤتمر الصحفي المشترك: انه اجرى محادثات جيدة مع نظيره العراقي تناولت مختلف المجالات وأن العلاقات بين ايران والعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية جيدة جدًا. والعلاقات بين البلدين ليست علاقات عادية ولها جانب استراتيجي.

واضاف الرئيس الايراني تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، وان ادنى انعدام للأمن في أي مكان في العراق هو انعدام للأمن في ايران، لذا فإن أمن العراق وحدوده مهم جدًا بالنسبة لنا، والتفاهم الأمني ​​للبلدين لا يساهم فقط في تعزيز أمن البلدين، وانما أيضًا لأمن المنطقة.

واردفيقوا انّ "وجود الأجانب في المنطقة ليس فقط غير ضروري، بل نعتبر أيضًا وجود الأميركيين في المنطقة لزعزعة أمن المنطقة". وأن علاقاتنا مع العراق ودول المنطقة تقوم على المصالح المتبادلة، لكن الأميركيين يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة ولا يهتمون بمصالح ايران والعراق ودول أخرى في المنطقة".

واختتم الرئيس الايراني قائلا: مرة أخرى أعتبر وجود الرئيس العراقي في طهران فأل خير، وآمل أن تكون هذه الزيارة منعطف في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين.

والتقى رئيس جمهورية العراق "عبداللطيف رشيد" والوفد المرافق له، بقائد الثورة " علي الخامنئي". وافادت وكالة ارنا، ان الرئيس العراقي الذي وصل صباح اليوم السبت على راس وفد رفيع المستوى الى طهران، التقى بالقائد عصر اليوم.