الإيرانيون وحزب الله حاولوا نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان

تشير التقديرات إلى أن الهجوم المنسوب لاسرائيل كان لقافلة شاحنات محملة بالأسلحة حاول الإيرانيون وحزب الله نقلها من سوريا إلى لبنان

على خلفية المنشورات الأجنبية التي أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة (السبت) في منطقة حمص، تشير التقديرات إلى أن الهجوم كان لقافلة شاحنات محملة بالأسلحة حاول الإيرانيون وحزب الله نقلها من سوريا إلى لبنان. كجزء من عملية تعزيز التنظيم الشيعي في لبنان.

يُنظر إلى الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على أنه ردّ عدوانيّ على سياسة نصر الله. هذا هو الهجوم الأول منذ خطاب نصر الله في يوم القدس الذي ادعى فيه أنه يجب تغيير المعادلة والرد على الهجمات الإسرائيلية في سوريا وتدخل التنظيم في ساحات أخرى. جدير بالذكر أنّ الهجمات تتم بعد أقل من 12 ساعة من نشر زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى قرية شيعية ليست بعيدة عن الحدود اللبنانية حيث وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لذكرى قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتله الأمريكيون.

وقال مسؤول عسكري سوري لوكالة الأنباء الرسمية إن "الدفاع الجوي السوري اعترض في الساعات الأولى من ليل السبت هجوما صاروخيا إسرائيليا وأسقط بعضه مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإتلاف معدات".

في مطلع الأسبوع، أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل هاجمت موقعا عسكريا لحزب الله في سوريا بنيران المدفعية، بعد وصول عضو بارز في التنظيم إلى المنطقة برفقة رئيس المخابرات السورية.

وأفادت الأنباء أن إسرائيل أطلقت في الهجوم أكثر من 20 قذيفة وصاروخ على موقع في جفعات كورس النفل، بالقرب من الحدود في هضبة الجولان. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وأفادت مصادر المعارضة السورية أنه بعد إطلاق النار، وزعت الطائرات الإسرائيلية منشورات في منطقة الموقع المهاجم، كشفت فيها أسماء وصور المسؤولين الذين زاروا المنطقة: رئيس المخابرات الشيعية السورية، وقائد مقر مخابرات حزب الله في سوريا طارق ماهر.