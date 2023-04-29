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الإصلاح القضائي: تجدد المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الـ17 على التوالي

i24news

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مظاهرة في تل ابيب احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي
Erik Marmor/Flash90مظاهرة في تل ابيب احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي

وتقول الحكومة وأنصارها إن التغييرات ضرورية لكبح جماح القضاة الذين تدخلوا بقوة في السياسة البرلمانية

نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب ليلة السبت للاحتجاج على مخطط الإصلاح القضائي الذي تروّج له الحكومة والذي يقوده وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو في عطلة نهاية الأسبوع السابعة عشرة على التوالي. ويقدر أن هناك أكثر من 160 الف مشارك في مظاهرة تل أبيب.

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هذه هي أول مظاهرة بعد مسيرة الخميس في القدس لدعم الإصلاح القضائي المقترح لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.

أرسل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شريط فيديو إلى المتظاهرين في شارع كابلان في تل أبيب، وذكر بشكل غير عادي أن حزبه يدعم الاحتجاج: "أعزائي الإسرائيليين، لقد ناضلنا دائمًا من أجل الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية. ومع ذلك، كما يعلم الكثير منكم، هذه قيم لا يمكننا أن نأخذها كأمر مسلم به، ويجب علينا تعزيزها وحمايتها يوميًا. على هذا النحو، نحن الآن كما هو الحال دائمًا نتضامن مع الإسرائيليين. أصدقائي الأعزاء، ستجدوننا دائمًا في الكفاح من أجل الديمقراطية ".

Tomer Neuberg/Flash90
Tomer Neuberg/Flash90إسرائيليون يغلقون طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال احتجاج على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية في 26 مارس 2023.

منذ أربعة أشهر، يتظاهر الإسرائيليون كل أسبوع، بعشرات ومئات الآلاف، ضد الإصلاحات، التي أثارت جدلاً أدى إلى انقسام الأمة وتقسيم الحكومة. يعتبره العديد من الليبراليين تهديدًا رئيسيًا للديمقراطية الإسرائيلية.

وتقول الحكومة وأنصارها إن التغييرات ضرورية لكبح جماح القضاة الذين تدخلوا بقوة في مجال البرلمان والسلطة التنفيذية، لكنهم وافقوا الشهر الماضي على وقف التشريعات في المخطط للسماح بمزيد من المشاورات.

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