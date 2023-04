إسرائيل:البهائيون من أنحاء العالم يجتمعون في حيفا لانتخاب قيادتهم العالمية

يشارك أكثر من ألف مندوب بهائي من أكثر من 170 دولة من أنحاء العالم منذ صباح اليوم في جلسات تشاورية في إطار عملية اقتراع بمدينة حيفا شمالي إسرائيل لانتخاب القيادة العالمية للطائفة، كجزء من المؤتمر الدولي الثالث عشر للجماعة.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه للمرة الأولى منذ عقد المؤتمر منذ عام 1960، يشارك في الحدث ممثلين من دول عربية تشمل العراق، قطر، السعودية، سلطنة عمان واليمن.

سيختار المندوبون من أنحاء العالم عن طريق الاقتراع الأعضاء التسعة للهيئة الدولية الادارية للديانة البهائية-بيت العدل الأعظم، وهي أعلى هيئة إدارية للدين البهائي، مقرها الرئيسي على سفح جبل الكرمل في مدينة حيفا شمال إسرائيل. وبسبب المؤتمر أغلقت حدائق البهائيين في حيفا وعكا أمام الزوار.

وافتتح الحدث في حيفا اليوم بالصلوات باللغة الانجليزية والعربية. ويرتدي المشاركون من أنحاء العالم الأزياء التقليدية للدول التي جاءوا منها.

افتتح الحدث بقراءه رسالة وصلت من الطائفة البهائية في ايران، والتي تتعرض لملاحقة واضطهاد من جانب النظام الإيراني، وذكرت الرسالة التي القتها مقدمة الحفل على المنصة أن "الأرض المظلمة في ايران، ستعود وتضئ من جديد". وأشارت مقدمة الاحتفال بأن الزهور على المنصة في الاحتفال مقدمة هدية من الطائفة البهائية في ايران.