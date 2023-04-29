رئيس وزراء إسبانيا : ندعم الاحتجاجات في إسرائيل ضد مخطط إصلاح جهاز القضاء

ايلي كوهين: : "لن يقرر أي طرف أجنبي للجمهور في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مساء اليوم السبت، عن دعمه للاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القانونية المثيرة للجدل التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين. جاء هذا بواسطة فيديو مصوّر عُرِضَ خلال المظاهرة في تل ابيب.

وأعلن سانشيز في فيديو مصوّ أن "حزبه يقف إلى جانب المتظاهرين في إسرائيل الذين يعارضون التعديلات. وقال :"لقد ناضلنا دائمًا من أجل السلام والمساواة والديمقراطية، وعلى الرغم من ذلك، يعرف الكثير منكم أن هذه قيم يصعب أخذها كأمر مسلم به، يجب علينا حماية هذه القيم وتعزيزها كل يوم".

ومن جانبه انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الدعم الواضح لرئيس الوزراء الإسباني، وكتب: "معارضو الإصلاح ليس لديهم خطوط حمراء، بما في ذلك محاولة المس بمكانة إسرائيل الدولية". وقال كوهين: "لن يقرر أي طرف أجنبي للجمهور في إسرائيل، وأنا على يقين من أن سانشيز ليس لديه مثل هذه النية. فمن يدعم الإصلاح يعزز الديمقراطية ويوازن السلطات".

Erik Marmor/Flash90

سانشيز ليس أول معارض لإصلاح النظام القضائي الذي تريد الحكومة تمريره. قبل أسابيع قليلة، جاءت دعوات لوقف التشريع من دول أوروبية مختلفة، وأخيراً أيضًا من رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن. وقال الرئيس الأمريكي الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتراجع نتنياهو عن الإصلاح.