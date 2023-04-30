تقرير: السعودية تدرس إجراء محادثات مع حزب الله اللبناني

علمت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حكومة أوروبية لم تذكر اسمها أبلغت اهتمام الرياض ببدء المفاوضات مع حزب الله المدعوم من إيران

علمت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حكومة أوروبية لم تذكر اسمها أبلغت اهتمام الرياض ببدء المفاوضات مع حزب الله المدعوم من إيران عبر طرف ثالث. يأتي هذا التطور في أعقاب إعادة السعودية ترتيب علاقاتها مع إيران وسوريا، وكذلك محادثات السلام مع اليمن.

وعقد الاجتماع بين وزير الخارجية الإيراني وزعيم حزب الله يوم الجمعة في بيروت. وبحث الاثنان آخر المستجدات في المنطقة وقاما بجولة عند حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل.

وهذه أول زيارة يقوم بها أمير عبد اللهيان للبنان منذ التقارب بين طهران والرياض بوساطة الصين. وشجع الوزير الأطراف اللبنانية على "تسريع" المفاوضات بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد ، قائلا إن طهران ستدعم "أي اتفاق".