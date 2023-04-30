واشنطن تراجع شروط الرياض للتطبيع مع إسرائيل

بحسب التقرير، حث جراهام البيت الأبيض على الرد بسرعة على الرياض "هذه الفرصة ليست بلا حدود. إذا لم نفعل ذلك في عام 2023 أو أوائل عام 2024، فقد تغلق النافذة".

على الرغم من التقارب السعودي الأخير مع إيران، قال تقرير يوم الأحد إن واشنطن تراجع شروط الرياض للتطبيع المحتمل مع إسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي لـ"يسرائيل هيوم" إن طلبات السعودية، التي أحالها السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي زار السعودية وإسرائيل قبل أسبوعين، تخضع للمراجعة في واشنطن في سيرورة من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.

أثناء وجوده في إسرائيل، قال جراهام إنه إذا سعت إدارة بايدن إلى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإنه سيدعم هذه الجهود بكل إخلاص، على الرغم من كونه من الحزب السياسي المعارض. وبحسب التقرير، حث جراهام البيت الأبيض على الرد بسرعة على الرياض، قائلاً "هذه الفرصة ليست بلا حدود. إذا لم نفعل ذلك في عام 2023 أو أوائل عام 2024، فقد تغلق النافذة".

وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يذكر اسمه لـ"يسرائيل هيوم" إن القضية الأكثر حساسية من بين شروط الرياض من وجهة نظر إسرائيل هي الموافقة على تطوير القدرات النووية السعودية للأغراض المدنية، في حين أن القضية الفلسطينية، على الرغم من التصريحات الرسمية للمملكة، ليست مدرجة في قائمة المطالب.

في العام الماضي، قالت وسائل إعلام أمريكية إن المملكة العربية السعودية قدمت أربعة مطالب يجب على واشنطن تلبيتها حتى توافق المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتشمل هذه الحق في برنامج نووي مدني في ضوء البرنامج النووي الإيراني، وتوسيع العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، وتوسيع التجارة مع الولايات المتحدة، ووضع حد للانتقاد الأمريكي للسعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.