عمان تستضيف الإثنين اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر

من المقرر أن يستضيف الأردن، غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية الى جانب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وفق النشر في عمون.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان الجاري، وبناء على اتصالات قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.