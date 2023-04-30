جامعة يشيفا تنظم المؤتمر الأول للدراسات اليهودية في دبي

ويهدف المؤتمر إلى "تعزيز" الشراكات الأكاديمية بين الجامعة اليهودية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وتعزيز فرص جديدة للحوار بين اليهود والمسلمين

ستطلق جامعة يشيفا الأمريكية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أول مؤتمر مشترك على الإطلاق بين جامعة يهودية أمريكية وجامعة إماراتية الأسبوع المقبل، في متحف مفترق طرق الحضارات في دبي بدولة الإمارات.

ويهدف المؤتمر إلى "تعزيز" الشراكات الأكاديمية بين الجامعة اليهودية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وتعزيز فرص جديدة للحوار بين اليهود والمسلمين في الشرق الأوسط.

كما يحمل البرنامج عنوان "الفلسفات في التفاعل، والصداقات المشتركة"، وسوف يستحضر البرنامج التبادلات الفلسفية والتأثير المتبادل بين اليهودية والإسلام، ولا سيما من خلال مساهمات موسى بن ميمون.

وسيتم تقديم عشاء، بحضور المسؤولين المحليين والقادة الدينيين والباحثين والطلاب من جامعة القدس و MBZUH (جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية).