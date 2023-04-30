تقرير: تمديد اعتقال النائب الاردني المعتقل بإسرائيل ثمانية أيام

ويشتبه أن النائب الاردني قام بتهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب

مددت المحكمة العسكرية الاسرائيلية اعتقال النائب الأردني عماد العدوان ثمانية أيام، والمشتبه بمحاولته تهريب أسلحة وذهب عن طريق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن. وأضافت وكالة عمون الاخبارية اليوم الأحد أن المئات تظاهروا بعد ظهر اليوم مطالبين السلطات في المملكة العمل من أجل إطلاق سراح النائب الأردني المعتقل في إسرائيل.

عامر العدوان، شقيق النائب المعتقل، شكر المشاركين ، وقال في بيان إنه "يشكر جميع الحضور على وقوفهم الى جانبنا من أجل ايجاد حل لقضية ابننا عماد" وأضاف :"إننا نلتف جميعا حول قيادتنا الهاشمية، يمكنها أن تخرج بعون الله من هذه الأزمة وتتعامل معها بالخبرة والحكمة. على الحكومة والبرلمان معا الانصياع لتعليمات القيادة الهاشمية فقط من أجل الخروج بحلول ترضي أبناء شعبنا من كافة أطيافه".

المحامي أسامة السعدي، الذي يترافع عن العدوان قال لقناة "المملكة" الأردنية أن الأمر الذي يحظر عليه لقاء موكله مع المحامين، سينتهي عند منتصف ليلة غد. وأضاف السعدي، أن المحامين ينوون الاجتماع مع عضو البرلمان الأردني فورا بعد انتهاء الأمر، وفي حال تم تمديد القرار، سيقدمون استئنافا الى المحكمة العليا.