إسرائيل: لجنة وزارية تصادق على تقليص الحراسة عن ايهود باراك ويعالون وأشكنازي

جاء القرار بناء على رأي قدمة جهاز الشاباك والذي اعتمد عليه هذا القرار بشكل اساسي

اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن العام مساء اليوم لمناقشة إزالة الحراسة عن شخصيات محددة، وقرر خلالها الوزراء بالإجماع على التقليص بشكل كبير الحراسة عن رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك، وايضا الوزيرين السابقين بوجي يعالون وجابي اشكنازي.

وذكرت القناة "13" نقلا عن مسؤولين حضروا النقاش ذكروا ان القرار اتخذ بدعم من جهات أمنية ووفقا للرأي المقدم من جانب الشاباك.

وخلال النقاش طرح الوزيرين بن غفير ويوآف كيش امكانية توفير الأمن للشخصيات الكبيرة السابقة في أماكن محددة من العالم. وذكروا ان رئيس الحكومة والذي يرأس اللجنة لم يحضر الجلسة.