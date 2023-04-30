تركيا : الانتخابات الرئاسية تأخذ طابع استفتاء حول حكم أردوغان

تتجه الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/مايو نحو أخذ طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان

تتوقع استطلاعات الرأي في تركيا انتخابات رئاسية حامية في 14 أيار/ مايو المقبل، ستأخذ طابع استفتاء حول حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما على توليه السلطة.

تتجه الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/مايو نحو أخذ طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما على توليه السلطة.

في سن 69 عاما، عاد أردوغان الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر السبت مبديا تصميما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يعد 85 مليون نسمة والذي قام بتغييره بالعمق.

ينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا إلى اليسار الديمقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كال أتاتورك.

تلقى "كمال" كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية الجمعة دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا للتصويت لصالحه.

بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ برئاسة أردوغان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار أوغلو، سيختار 64 مليون ناخب تركي بين ممارسة سلطوية متزايدة تترافق مع تديّن، ووعد بتحول ديمقراطي. سيجددون أيضاء أعضاء البرلمان.

تتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 أيار/مايو.