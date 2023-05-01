أردوغان يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

قال أردوغان في خطاب متلفز إن "زعيم تنظيم داعش المشتبه به"، "الملقب أبو حسين القريشي، تمت تصفيته" في سوريا من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن الزعيم الحالي للدولة الإسلامية قتل في عملية في سوريا في اليوم السابق.

وقال في خطاب متلفز إن "زعيم تنظيم داعش المشتبه به"، "الملقب أبو حسين القريشي، تمت تصفيته" في سوريا من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT).

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد جرت العملية التركية في منطقة جنديريس، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، في مدرسة إسلامية في مزرعة مهجورة.

يأتي ذلك بعد أن قتلت الولايات المتحدة أحد كبار أعضاء الجماعة في غارة بطائرة هليكوبتر في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل.

سيطرت تركيا على جيوب في شمال سوريا، البلد الذي وقع في قبضة حرب أهلية منذ عام 2011. بينما عزز الرئيس السوري بشار الأسد سيطرته على جزء كبير من البلاد، احتفظت مجموعات متشددة مختلفة بالسيطرة على أجزاء من سوريا.

حتى بعد أن نجح تحالف دولي في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، حتى أنه نفذ هجمات إرهابية في الغرب، ظل التنظيم نشطًا في سوريا بعد مقتل قادته. قتل تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من عشرين في سوريا منتصف أبريل / نيسان، مما يثبت أنهم لا يزالون يشكلون تهديدا.

منذ الغارة التي قادتها الولايات المتحدة عام 2019 لقتل أبو بكر البغدادي، الزعيم الأصلي للخلافة المزعومة، قُتل العديد من القادة الآخرين.