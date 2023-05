مقتل فلسطيني خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر في أريحا

أفادت معلومات أولية بمقتل فلسطيني صباح اليوم الإثنين خلال اشتباكات وقعت بين القوات الإسرائيلية التي داهمت مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية وبين مسلحين فلسطينيين.

