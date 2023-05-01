مقتل فلسطيني خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر في أريحا الذي شهد مواجهات على خلفية عملية مقتل الشقيقتين الإسرائيليتين من أصل بريطاني

أفادت معلومات أولية بمقتل فلسطيني صباح اليوم الإثنين خلال اشتباكات وقعت بين القوات الإسرائيلية التي داهمت مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية وبين مسلحين فلسطينيين.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة حتى اللحظة فقد أصيب خلال الاشتباكات 8 فلسطينيين بجروح متفاوتة بينهم امرأة. وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم بضلوعهم في أنشطة عدائية تهدد الأمن.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين سقطوا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية منذ مطلع السنة 104.

ووفقا لموقع معا الفلسطيني فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل الشاب جبريل اللدعة 17 عاما وإصابة 6 آخرين وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على جبريل اللدعة ومنعت إسعافه. كما أفاد المصدر نفسه باعتقال القوات شابين من المخيم قبل انسحابها.

يتبع......