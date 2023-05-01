اهتزت مدينة الطيبة أمس إثر انتشار نبأ قتل رجل بعد منتصف الليلة الفائتة لزوجته براءة جابر مصاروة (26 عامًا) وطفليه آدم وأمير (عامين، وستة أشهر) طعنا بالسكين.

اهتزت مدينة الطيبة أمس إثر انتشار نبأ قتل رجل لزوجته براءة جابر مصاروة (26 عامًا) وطفليه آدم وأمير (عامين، ستة أشهر) طعنا بالسكين داخل منزلهم الليلة الماضية. ويجري التحقق مما إذا كان الزوج (30) يعاني من أمراض نفسية.

يعاني المجتمع العربي في إسرائيل في الأعوام الأخيرة من العنف والجريمة المنظمة على نحو أسقط بظلاله الكئيبة على مقتل النساء بشكل متزايد أمام عجز واضح للسلطات في كبح جماح آلة الجريمة أقله بتقديم الجناة للعدالة بادعاء عدم فك ألغاز تلك الجرائم.

في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، قُتل 25 مواطنا عربيا. هذا العام، قُتل 64 شخصًا، ولم يتم حل سوى خمس قضايا فقط. العام الماضي، قُتلت 24 امرأة في إسرائيل. هذا العام، في غضون أربعة أشهر فقط قُتلت 12 امرأة.

من جانبها، ربطت الجمعيات النسوية بين جريمة القتل المروعة وقرارات الحكومة ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي رفض تمرير قانون تكبيل يدي الرجال الذين يعتدون على نسائهم بجهاز إنذار بصيغته الأصلية ذات الفاعلية إضافة إلى قرار منح المقاتلين السابقين رخصة السلاح دون مقابلة شخصية بذريعة التصعيد الأمني والعمليات العدائية التي تستهدف مدنا إسرائيلية.

وبحسب واينت، فقد قال رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة تعقيبا على جريمة القتل إن "الأسرة غير معروفة لسلطات الرفاه. هذه عائلة محترمة وميسرة، ولم يكن هناك ضوء أحمر بالنسبة للسلطات. تلقيت مكالمة ليلا من ضابط الشرطة الذي أبلغني، بالأمر والصورة لا تزال غير واضحة". ورفض ربط جريمة القتل المروعة بسلسلة جرائم القتل في المجتمع العربي: "يستحيل ربط هذه القضية بالمجازر التي تقع في المجتمع العربي. إنها كارثة".