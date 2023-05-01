الأردن : انطلاق اجتماع 5 وزراء خارجية عرب حول سوريا

أوضح أحمد أبو زيد أن "الاجتماع ينعقد في إطار اللجنة المشكلة من المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخراً".

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الذي يضم 5 وزراء خارجية عرب، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان لبحث ملف سوريا، بعد أسبوعين من اجتماع مماثل في مدينة جدة السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن "الوزير سامح شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا بعمان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق"، وأوضح أن "الاجتماع ينعقد في إطار اللجنة المشكلة من المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخراً".

وفي وقت سابق اليوم بثت الخارجية الأردنية صوراً لاستقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والنظام السوري.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الأحد، استضافة اجتماع لوزراء خارجية السعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية النظام السوري.