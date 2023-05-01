إسرائيل: الوزير ليفين يتهم الحكومة الأمريكية بالتعاون مع الحراك الشعبي ضد الإصلاح القضائي

"ليس هناك شك في أننا في وضع خاسر. فهم يسيطرون على المحكمة والمستشارة القضائية للحكومة وجميع رؤساء النظام الاقتصادي، والإدارة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم "

وجه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين الأحد، اتهامات صريحة للإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحراك الشعبي الذي ينظم الاحتجاجات الواسعة ضد خطة التعديلات الحكومية منذ أربعة أشهر دون توقف، وفق النشر في موقع والا التي وصلتها تسريبات صوتية.

وكان وزير القضاء قد قال خلال لقاء جمعه مع عدد من النشطاء الحريديين المتدينين في منزل الاستراتيجي المتشدد يوسي روزنباوم: "ليس هناك شك في أننا في وضع خاسر. فهم (منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات) يسيطرون على المحكمة والمستشارة القضائية للحكومة وجميع رؤساء النظام الاقتصادي، والإدارة الأمريكية التي تعمل بالتعاون معهم في هذا الشأن وتكوّن الصورة عن الأوضاع عن طريقهم ومن وجهة نظرهم".

وأضاف ليفين أنه لا يشك للحظة بأنه "حتى وإن قمنا بحملة إعلامية متكاملة لشرح دوافع وأسباب إجراء التعديلات القضائية فإننا كنا سنصل إلى نفس هذه النتيجة". فالجانب الآخر، يملك وفق زعمه ترسانة من الأدوات المذهلة وبرزت قوته على نحو لم يكن له مثيل في السابق- يحصلون على تمويل بمبالغ خيالية".

وعلق الوزير على أهمية على النشاط الميداني المضاد لا سيما أن مظاهرة الخميس المؤيدة للتشريعات القضائية الهادفة إلى تعزيز وزن القرارت الحكومية في مقابل مكانة القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، حيث استقطبت ما يزيد عن مائتي ألفي متظاهر ما ترك آثارا مشجعة على موقف الحكومة ووزرائها المعنيين بالدفع بتلك التعديلات بكل ثمن وبأسرع وقت. "لا يمكن للوضع أن يبقى طويلا على ما هو عليه"، أكد ليفين.