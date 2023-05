رئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقي مع نتنياهو وهرتسوغ

التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ صباح الإثنين في القدس.

التقى مكارثي ونتنياهو في فندق قلعة داوود قبل اجتماع موسع بإطار مأدبة غداء مع الوفد من الحزبين الذي قاده الزعيم الجمهوري إلى إسرائيل.

وقال بيان صادر عن مكتب هرتسوغ إن عضو الكونجرس عن كاليفورنيا التقى أيضا بالرئيس الإسرائيلي، حيث "ناقشا الشراكة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وسبل تعميق أوجه التعاون المختلفة بين البلدين".

وفي بيان عقب الاجتماع، شكر مكارثي الرئيس على حسن ضيافته، قائلاً: "يتألف وفدنا من ممثلين عن الحزبين ويهدف إلى توضيح أنه لا توجد علاقة أكبر وأعمق من الصلة بين بلدينا. لا توجد ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط. هناك دولتان فقط تأسستا للسعي وراء الحرية مع ضمان المساواة بين الجميع".

في بعض الأحيان يظهر جيران صعبو المراس، لكن اتفاقيات إبراهيم كانت علامات بارزة ونريد المساعدة وتوسيع ذلك. وصلنا بمناسبة ذكرى الاستقلال الخامس والسبعين للبلاد، ولا يمكننا تفويتها. لقد طورتم دولة رائعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا".

سبق الاجتماع بين هرتسوغ ومكارثي عقد قمة أكبر مع الوفد المؤلف من الحزبين الأمريكيين الكبيرين.

يصبح مكارثي اليوم الإثنين ثاني رئيس لمجلس النواب الأمريكي يتحدث أمام الكنيست /البرلمان الإسرائيلي، على خطى زميله الجمهوري نيوت غينغريتش، الذي كان أول من تحدث في عام 1998.