إسرائيل: مشروع قانون الإصلاح القضائي ليس على جدول أعمال الدورة الصيفية للكنيست

وسيشهد اليوم الإثنين مراسم وخطاب لرئيس مجلس النواب الأمريكي ، كيفين مكارثي ، يليها كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتدخل زعيم المعارضة يائير لبيد

النظر في مشروع قانون الإصلاح القضائي ليس على جدول أعمال الجلسة الصيفية للكنيست، التي تبدأ اليوم الاثنين بعد توقف دام 4 أسابيع. حيث أن لجنة الدستور والقانون والعدالة لم تحدد أي جلسات استماع لإعداد مشاريع قوانين الإصلاح، حيث تتواصل المفاوضات لإيجاد حل وسط في مقر الرئيس. وستستأنف المناقشات هناك غدا الثلاثاء، بينما لا تزال هناك خلافات كبيرة بين المعارضة والائتلاف.

وسيشهد اليوم الإثنين مراسم وخطاب لرئيس مجلس النواب الأمريكي ، كيفين مكارثي ، يليها كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتدخل زعيم المعارضة يائير لبيد. لن يتم مناقشة أي مشاريع قوانين رئيسية خلال اليوم، مع تصويت معظم الأصوات بحجب الثقة.

ومن المتوقع أن تهيمن ميزانية الدولة على المناقشات في الأسابيع القليلة المقبلة، لأنه إذا لم يتم اعتمادها قبل 29 مايو/آيار، فسيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

Yonatan Sindel/Flash90

في غضون ذلك، اتفقت الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة على انتظار اعتماد ميزانية الدولة لإقرار قانون لإعفاء الرجال المتدينين من الخدمة العسكرية، من أجل تجنب حدوث أزمة داخل التحالف بشأن هذه القضية المثيرة للجدل للغاية. من المرجح أن تتم مناقشة النص في جلسة الكنيست في الخريف المقبل في أكتوبر.