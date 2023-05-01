الخارجية الإيرانية: استئناف أنشطة ثلاث ممثليات لطهران في السعودية

"لقد بدأت ثلاث ممثليات إيرانية في الرياض وجدة (السفارة والقنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي) أنشطتها الأولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده استأنفت أنشطة ثلاث ممثليات لإيران في السعودية، "لقد بدأت ثلاث ممثليات إيرانية في الرياض وجدة (السفارة والقنصلية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي) أنشطتها الأولية"

ونقلت مصادر اعلامية عن كنعاني قوله خلال إفادة صحفية اليوم الإثنين "نحن في المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، ويتم تنفيذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة"، وأعرب عن تفاؤله إزاء استئناف أنشطة البعثات الدبلوماسية للبلدين بشكل كامل في غضون المهلة المتفق عليها بين الرياض وطهران.

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا بشكل مفاجئ في العاشر من مارس/أذار المنصرم عن اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات عديدة من القطيعة، حيث لعبت الصين دور المضيف والوسيط وأحد الموقعين على بيانهما المشترك.