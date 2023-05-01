البرتغال: افتتاح أول مقبرة يهودية في مدينة بورتو منذ محاكم التفتيش

لخص رئيس الجالية اليهودية في بورتو، غابرييل سيندروفيتش، تاريخ ألفي عام من الوجود اليهودي في المدينة بعبارات "العمل" و "الافتراءات المجهولة".

افتتحت الجالية اليهودية في بورتو ثاني أكبر مدينة في البرتغال، مقبرتها الجديدة الأسبوع المنصرم، وتضمن الاحتفال، الذي أقيم خلال يوم الذكرى في إسرائيل، تكريمًا لجنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في الحروب، ترأس الحفل حاخامات من البرتغال وإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في خطابه، لخص رئيس الجالية اليهودية في بورتو، غابرييل سيندروفيتش، تاريخ ألفي عام من الوجود اليهودي في المدينة بعبارات "العمل" و "الافتراءات المجهولة".

وفقًا لبيان صادر عن الجالية اليهودية في بورتو، فإن المقبرة الجديدة تحمل اسم إسحاق أبوآب، Gaon of Castile، الذي عاش وتوفي في بورتو بعد طرد اليهود من إسبانيا. وقال حاخام الجالية اليهودية في بورتو دانيال ليتفاك : "لسوء الحظ، لا نعرف حتى مكان دفن آخر غاون لأن كل آثار الجالية اليهودية في ذلك الوقت قد دمرت".

وتشمل المقبرة الخاصة، التي تسمى أيضًا "مجال المساواة"، بالإضافة إلى 300 مدفن فردي، وأقبية عائلية ومنزل للتطهير الطقسي، الأشجار والمروج والبحيرة، وتقع خارج المدينة على أرض تم شراؤها من قبل الجالية اليهودية

وشار رئيس الجالية اليهودية في البرتغال، الحاخام إيلي روزنفيلد، في الاحتفال إلى أن مقبرة الجالية اليهودية الجديدة في بورتو هي "دليل على أن اليهود يجددون أنفسهم دائمًا" وقال "إن وجود مقبرة يهودية أمر بالغ الأهمية في التقاليد اليهودية، لذلك فإن افتتاح المقبرة الجديدة هو حدث ضخم".

وضم الحفل أيضا ممثلين عن ديانات أخرى. إلى جانب حاخام المدينة، كان رئيس الجالية المسلمة في البرتغال، عبد المجيد وكيل وكذلك المطران مانويل ليندا، الذي عبّر عن "الروابط القوية واتحاد" مؤسساتهم ودياناتهم "لمساعدة المجتمع على مواجهة التحديات الجديدة المتمثلة في المادية ونقص الروحانية ".

جدير بالذكر أنه تم تدمير المقبرة السابقة لليهود البرتغاليين في عام 1497 بعد مرسوم طرد اليهودية من البرتغال. وقال الحاخام آساف بورتال، أحد حاخامات بورتو ، في بيان نيابة عن الجالية: "لا ننسى أنه في الماضي جُردنا من جميع ممتلكاتنا ومنازلنا. حتى مقبرتنا دمرت".

وتميز التاريخ البرتغالي بالاضطهاد ضد اليهود. في عام 1496، بدأت الحكومة البرتغالية في تنفيذ سياسات ضد السكان اليهود داخل حدودها، أجبر اليهود على التحول إلى المسيحية أو المغادرة.

على مدى السنوات القليلة التالية، طُرد آلاف اليهود البرتغاليين من منازلهم وأجبروا على مغادرة البلاد، واضط الكثير منهم إلى الفرار إلى دول مجاورة مثل المغرب وفرنسا، بينما توجه آخرون إلى الإمبراطورية العثمانية، حيث سُمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وكان طرد اليهود من البرتغال حدثًا مأساويًا في تاريخ البلاد وكان له تأثير عميق على الجاليات اليهودية في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.