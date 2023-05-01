في إشارة الى المفاوضات بين المعارضة والائتلاف الاسرائيلي بخصوص التفاهمات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمة له مساء اليوم عند افتتاح الفترة الصيفية للكنيست وقال إنه مصمم للتوصل الى تفاهمات. ولفت إلى أن "المظاهرات من الجانبين شهادة على ديموقراطية نشطة".

جاءت كلمة نتنياهو في الجلسة الخاصة بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي كوين مكارتي وقال "أصدقائي وأنا مصممون على التوصل الى تفاهمات واسعة قدر الإمكان بخصوص الاصلاحات القضائية التي يتمحور حولها الخلافات العامة في إسرائيل".

وأضاف :"غالبية مواطني إسرائيل يفهمون أنه يتطلب إصلاحات في الجهاز القضائي تعيد التوازن المطلوب بين السلطات، وهذا ما دعمته أغلبية في الانتخابات مكونة من 64 مقعدا صوتوا للائتلاف برئاستي. رأينا هذا الدعم الخميس الماضي وفي المقابل نرى المظاهرات المتكررة في الطرف الآخر، هذه شهادة على ديموقراطية نشطة".

من جانبه تطرق رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كلمته بجلسة الهيئة العامة وقال إن "العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر شخصية وأقوى مما نتوقع أو نفهم، أنا أؤمن أنه ستكون لإسرائيل فترة أفضل".

وشدد مكارثي على أن الصين تشكل خطرا على الابتكار المشترك لكلا البلدين وقال :"لا يجب السماح للصين بسرقة تقنياتنا. هناك عملية جديدة تشرف على الاستثمارات الخارجية وأنا سعيد بأن إسرائيل تتابع موضوع الاستثمارات وأشجع اسرائيل بالنظر بالاستثمارات الصينية التي تمت عام 2019".

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد :"من جانبنا سنبذل أقصى جهودنا، للتأكد من أن إسرائيل ستبقى ديموقراطية نشطة، مكان مع حرية التعبير، حرية الدين، الدفاع عن الأقليات، إعلام حر، جهاز قضائي قوية ومستقل. باختصار دولة يمكن للولايات المتحدة أن تواصل وتطلق عليها بفخر صديقة وحليفة". وأضاف لابيد :"رغم عدم الاتفاق في الكنيست يوجد في إسرائيل أمور عليها إجماع، يجب عدم السماح لإيران الحصول على سلاح نووي. نحن مجبرون بالعمل سوية معكم، والتأكد أن هذا الكابوس لن يتحول الى واقع".