"ما تفعله إيران لتعقيد الأمور هو تمويل الإرهاب - حزب الله في لبنان، والحرب الأهلية في اليمن، والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة"

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في تصريح لـ i24NEWS، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي في الكنيست بمناسبة افتتاح الدورة الصيفية "ما تفعله إيران لتعقيد الأمور هو تمويل الإرهاب - حزب الله في لبنان، والحرب الأهلية في اليمن، والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة تحاول وضع صواريخ لإطلاق النار على إسرائيل. وقد نظر الجميع في المنطقة إلى فوائد اتفاقيات إبراهيم في من حيث الاقتصاد والناس والسياحة والأمن"

وأضاف: "عندما تنظر إلى المنطقة، يمكن للجميع الاستفادة - سواء بالعمل معًا أو مشاركة هذه الفرصة. فهي تفيد كل شخص وكل بلد من أجل حياة ومستقبل أفضل"، وخاطب مكارثي الجلسة العامة وقال: "على الرغم من التهديدات الموجهة إليك ، فأنت ديمقراطية مزدهرة. أنت اقتصاد رائد. إن تاريخ إسرائيل هو تاريخ البقاء، والشعب الرواد، والوفاء والأمل. وتعتز الولايات المتحدة بالرابطة التي لا تنفصم مع إسرائيل."

وفي السياق أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التهديد الإيراني وقال إن "الحاجة إلى تقليص التسلح النووي الإيراني ستظل على رأس أولويات إسرائيل"، وتابع "إسرائيل تعمل على توسيع دائرة السلام. والترويج لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، عن نجاح اختبار محرك للطائرات إيراني الصنع بالكامل ونظام التحكم في المحرك الهوائي، وتمّ الاختبار بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث تفقد شركة "مبنا مايند" (Mapna) ومعرض الإنجازات التكنولوجية لهذه المجموعة في قطاع الطاقة الحرارية والمتجددة، والنفط والغاز، والنقل بالسكك الحديد، والخدمة والإصلاحات الأساسية، والمحركات الجوية، والسيارات الكهربائية، والصناعات الذكية، والصحة والمياه.

وخلال زيارة رئيسي لهذه المجموعة الصناعية، تمّ اختبار أول محرك طائرات إيراني الصنع بالكامل، ونظام التحكم في المحرك الهوائي، والذي تمّ تصنيعه بطريقة الهندسة العكسية على يد خبراء مجموعة "Mapna" الصناعية بنجاح.