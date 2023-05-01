مصر تطلق سراح صحفي"الجزيرة مباشر" بعد حبسه احتياطيا أربعة أعوام

زوجة هشام عبد العزيز:"السلطات المصرية أفرجت عنه بعد أن قضى قرابة أربعة أعوام رهن الحبس الاحتياطي"

أكدت قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية أطلقت سراح الصحفي هشام عبد العزيز الذي كان يعمل لدى الشبكة القطرية "بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات"، وقالت "الجزيرة" إن "مصر لا تزال تحتجز اثنين من صحفييها هما بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ "

وقالت زوجة الصحفي المصري بشبكة قنوات الجزيرة هشام عبد العزيز اليوم الإثنين عبر حسابها على تويتر إن"السلطات المصرية أفرجت عنه بعد أن قضى قرابة أربعة أعوام رهن الحبس الاحتياطي" وكتبت "هشام على الأسفلت"وهو تعبير شائع في مصر يشير إلى الإفراج عن سجناء أو محتجزين.

وأكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي في اتصال هاتفي لوكالة رويترز أن عبد العزيز في منزله منذ مساء أمس الأحد.

وعُقد اتفاق لإنهاء الخلاف في أوائل عام 2021، وسارعت قطر ومصر لإعادة العلاقات بينهما.

وفي سبتمبر/ أيلول المنصرم، أفرجت السلطات المصرية أيضا عن صحفي الجزيرة أحمد النجدي مع أول زيارة يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطر في عام 2017 بسبب اتهامات لها بدعم "الإرهاب"، وهو اتهام يشير إلى دعمها لجماعات إسلامية/ وتنفي قطر هذا الاتهام.