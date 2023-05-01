قطاع غزة: مصرع طفل متأثرا بعضة أسد في حديقة للحيوانات

قال مصدر طبي إنّ الطفل المتوفي هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة

أعلنت مصادر أمنية وطبية في غزة، عن مصرع طفل يبلغ من العمر ستّة أعوام، اليوم الإثنين، متأثرا بعضّه أسد في حديقة حيوانات في مدينة "أصداء" الترفيهية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، في ما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ "الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته".

وقال مصدر طبي إنّ الطفل المتوفي هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة.

ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضمّ عدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إنّ "الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه، فقامت اللبوة بعضّه من رأسه، ثم جاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى".

وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة في قطاع غزة حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.