الجهاد الإسلامي يطلق 3 صواريخ باتجاه إسرائيل على إثر وفاة الأسير ياسين المضرب عن الطعام

أفادت تقارير أولية صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق الجهاد الإسلامي في قطاع غزة 3 صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في أعقاب وفاة الأسير المضرب عن الطعام خضر ياسين.

أفادت تقارير أولية صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق الجهاد الإسلامي في قطاع غزة 3 صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في أعقاب وفاة الأسير المضرب عن الطعام خضر ياسين.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد سقطت في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في منطقة كيبوتس ساعاد في النقب، ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في مناطق مفتوحة. ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقًا للتعليمات المتبعة بهذه الحالة.

يتبع.....