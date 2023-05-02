الدفاعات الجوية اعترضت الضربة الإسرائيلية،التي تستهدف مطار حلب الدولي، تسببت الأضرار المادية في إغلاق المطار للخدمة"

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن جنديا سوريا لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون في هجوم صاروخي منسوب لإسرائيل استهدف مطار حلب الدولي، تسبب في أضرار مادية وفي إغلاق المطار، أمس الاثنين، على مدينة حلب شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري للإذاعة الحكومية، إن "الدفاعات الجوية اعترضت الضربة الإسرائيلية، وقصفت بعض الصواريخ التي كانت تستهدف مطار حلب الدولي، تسببت الأضرار المادية في إغلاق المطار للخدمة"

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "دوت عدة انفجارات في منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب، نتيجة استهداف إسرائيلي".وأضاف المرصد أن القصف "أدى لاشتعال في مستودع ذخيرة أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة في المطارين، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة مؤقتا".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 23,35 (20,35 بتوقيت غرينتيتش نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى "إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

كما سقطت صواريخ إسرائيلية في معامل الدفاع بمنطقة السفيرة بريف حلب، أسفرت عن أضرار مادية بحسب المرصد.

وكانت دمشق قد تلقت في بداية شهر أبريل/نيسان المنصرم، الضربة الرابعة في هجوم منسوب لإسرائيل خلال أسبوع في إشارة إلى القصف المتوالي الذي يستهدف أهدافا إيرانية على وجه التحديد أو وكلاء لأيران على غرار حزب الله.

افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مدنيين قتلا في هجوم اسرائيلي استهدف دمشق، وقالت الوكالة إن أنظمة الدفاع الجوي السورية اعترضت الصواريخ بعد منتصف الليل وأسقطت بعضها. وقال مصدر عسكري إن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل وتسبب أيضا بأضرار مادية.