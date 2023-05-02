الضفة الغربية: عملية إطلاق نار باتجاه سيارة وإصابة طفيفة للسائق

وأفيد أن المسلح الفلسطيني نزل من سيارته عند مفرق شوفه شرق طولكرم، بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، وأطلق النار على ثلاث سيارات

أطلق مسلح فلسطيني النار باتجاه ثلاث سيارات إسرائيلية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس في شمال الضفة الغربية صباح الثلاثاء.

وأصيب شخص واحد ونقل إلى المستشفى في "حالة خفيفة ووعي كامل"، بحسب المتحدث باسم نجمة داود الحمراء للطوارئ فيما فر الفلسطيني من مكان الحادث.

وأفيد أن المسلح الفلسطيني نزل من سيارته عند مفرق شوفه شرق طولكرم، بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، وأطلق النار على ثلاث سيارات. وقالت منظمة إنقاذ بلا حدود التطوعية "تم العثور على أضرار في سيارة واحدة".

وواصل السائق القيادة إلى حاجز تئنيم المخصص لعبور السيارات حيث استجوبته الشرطة. وأكد الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغاً عن إطلاق النار.

الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا جاء فيه: في أعقاب التقرير الأولي، أطلق مسلح النار على مركبات إسرائيلية كانت تسير في مفرق مايا بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس. لحقت أضرار بمركبتين. كما أصيب مواطن إسرائيلي إثر إصابته بشظايا زجاج وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم العثور على أغلفة قذيفة في مكان الحادث. ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بتفتيش المنطقة بحثا عن المشتبه بهم".

يأتي هذا الحدث في سياق أنباء عن وفاة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجن الإسرائيلي فجر الثلاثاء ووسط مخاوف أمنية وتهديدات فلسطينية بالرد على "استشهاد الأسير خضر عدنان".

يتبع...