أزمة جوازات السفر في إسرائيل: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لحل الأزمة

تمديد ساعات عملها من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، بين 14 مايو 15 يونيو من أجل تحرير القوى العاملة الحالية، سيتم أيضًا تمديد 11000 تأشيرة تلقائيًا.

بعد أن أثيرت المشكلة في كثير من وسائل الإعلام، أعلنت الوزارة الداخلية الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن عدة إجراءات تهدف إلى حل الأزمة، تبدأ بفتح مكاتب مخصصة فقط لإصدار جوازات السفر البيوميترية وهكذا ستتاح أربعة فروع للجمهور في مدن القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع ، حتى بدون موعد محدد.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد العطلة الصيفية في إسرائيل ومعها الرغبة في السفر، حيث أصبح الحصول على جواز السفرعقبة حقيقية في الأشهر المنصرمة جراء الطلبات المتزايدة في فروع وزارة الداخلية في البلاد.

ولمعالجة أكبر عدد ممكن من الطلبات قبل العطلة الصيفية، فإن هذه المكاتب، التي تفتح من الأحد إلى الخميس، ستشهد تمديد ساعات عملها من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، بين 14 مايو/ايار الجاري و 15 يونيو/حزيران الوشيك من أجل تحرير القوى العاملة الحالية، سيتم أيضًا تمديد 11000 تأشيرة تلقائيًا.

بينما، منذ تفشي وباء كورونا، يتم إجراء المواعيد للحصول على جواز سفر عبر الإنترنت، كشف تقرير تم بثه في منتصف أبريل/نيسان المنصرم عن "حركة مرور" حقيقية نظمها قراصنة إسرائيليون من أصل روسي، وفقًا للتقرير، تم اختراق غالبية الفتحات المتاحة للأشهر أو حتى السنوات القادمة من قبل المتسللين الذين أعادوا بيعها بأسعار باهظة على تطبيق"تليغرام"

ونقل التقرير شهادات العديد من الإسرائيليين اليائسين الراغبين في السفر إلى الخارج، والذين يدفعون ما يصل إلى 250 دولارًا لكل موعد للقراصنة الذين يبيعونهم. تعرض الشبكات الأخرى التي يديرها قراصنة يستخدمون برامج الروبوت تواريخ "بسعر مخفض" يبلغ 35 دولارًا.