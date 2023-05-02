إسرائيل: إحباط عملية تهريب أسلحة واعتقال 3 مشتبه بهم في الضفة الغربية

وفي عملية مداهمة في مدينة طمرة في الجليل الغربي اعتقلت وحدة ماجين مشتبهين إضافيين تواطئا وفق الشبهات مع المشتبه به الرئيسي في التهريب والاتجار بالسلاح

قادت استخبارات دقيقة قوة من وحدة الدفاع في منطقة النقب جنود حرس الحدود في الضفة الغربية إلى اعتقال سيارة محملة بمسدسات وبندقية في قرية السواحرة القريبة من القدس.

وأطلق ضابط في حرس الحدود النار على السيارة المشتبه بها أثناء محاولة السائق الفرار وتعريض الضابط للدهس، كما تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم بتهمة تهريب الأسلحة والاتجار بها.

وأفاد بيان للشرطة بأن "قوة من مقاتلي حرس الحدود رصدت أثناء نشاطها داخل القرية سيارة مشبوهة وطلبت من سائقها التوقف، لكنه هم بالهرب وسط تعريض حياة المقاتلين للخطر وأسرع بها باتجاه ضابط في حرس الحدود. تمكن الضابط من الهروب من وجه السيارة المشبوهة وأطلق باتجاهها عدة رصاصات ما أدى إلى توقفها.

خلال التفتيش، عثر جنود حرس الحدود بالتعاون مع أفراد وحدة "ماجين" داخل السيارة على 5 مسدسات وبندقية كلاشينكوف ومشط طلقات مطابق.

ولم تقع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

ووفق البيان فقد قام المشتبه به بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة، فور إلقاء القبض عليه. وفي عملية مداهمة في مدينة طمرة في الجليل الغربي اعتقلت وحدة ماجين مشتبهين إضافيين تواطئا وفق الشبهات مع المشتبه به الرئيسي في التهريب والاتجار بالسلاح.

من المقرر أن تنظر المحكمة صباح اليوم الثلاثاء بتمديد اعتقال المشتبه بهم لاستكمال التحقيق معهم في وحدة ماجين.