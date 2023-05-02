الدبلوماسية الإسرائيلية هودايا أفزادا:"الهنود ينظرون إلى إسرائيل على أنها علامة على الجودة وهم معجبون بنا من نواح كثيرة".

قالت الدبلوماسية الإسرائيلية هودايا أفزادا(أمضت ثلاث سنوات في الهند قبل إرسالها إلى لندن) إن الهندوس يتعاطفون مع اليهود و"يعجبون" بإسرائيل، وتابعت "الهنود ينظرون إلى إسرائيل على أنها علامة على الجودة وهم معجبون بنا من نواح كثيرة".

وكان الدبلوماسية الإسرائيلية تتحدث في مأدبة غداء أقامتها منظمة التخنيون البريطانية، وهي مؤسسة خيرية تجمع الأموال لجامعة التخنيون الإسرائيلية في حيفا، حيث اشارت إلى "أن تكون إسرائيلية في الهند أمر استثنائي، وكونك دبلوماسية إسرائيلية في الهند هو أمر استثنائي"

وأكد هودايا أفزادا على أن "الهنود منفتحون جدا على التعاون، في كل اجتماع نحضره، نتلقى استفسارات في جميع المجالات. لقد قطعت العلاقات بين الهند وإسرائيل شوطًا طويلاً".

وذكرت في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة "جيويش كرونيكل" "يشعر الناس أن عليهم حماية الهندوسية، ليس فقط في الهند ولكن أيضًا في دول جنوب شرق آسيا، حيث عدد أتباعها قليل، إنهم يشعرون أنه يتعين عليهم حماية هويتهم الهندوسية".

واختتمت هودايا أفزادا حديثها قائلة: "لقد احتفلنا اليوم للتو بمرور 30 ​​عامًا على العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، وكونك إسرائيليًا في الهند هو تجربة إيجابية للغاية".