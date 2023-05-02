وزير الخارجية إيلي كوهين: الاتحاد الأوروبي لن يحوّل للسلطة الفلسطينية أموالا للتحريض ضدّ إسرائيل

"لا تعارض إسرائيل مساعدة السلطة الفلسطينية، لكننا لن نسمح بوضع تذهب فيه هذه الميزانيات بشكل غير مباشر إلى نشاط إرهابي أو تحريض ضد إسرائيل".

التقى وزير الخارجية إيلي كوهين الثلاثاء مع أوليفر فارالي، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، وناقش معه المشاريع المشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "اتفقت مع المفوض فارالي على أن الاتحاد الأوروبي لن يحول ميزانيات للسلطة الفلسطينية من شأنها أن تستخدم للتحريض ضد إسرائيل. لا تعارض إسرائيل مساعدة السلطة الفلسطينية، لكننا لن نسمح بوضع تذهب فيه هذه الميزانيات بشكل غير مباشر إلى نشاط إرهابي أو تحريض ضد إسرائيل".

Johanna Géron Embassy of Israel to the European Union وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الى جانب أوليفر فارالي مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي

وتابع كوهين "كما اتفقنا على أن تتعاون إسرائيل والاتحاد الأوروبي في المشاريع التي من شأنها تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية.

الاتحاد الأوروبي هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل، وسنواصل تعزيز العلاقات المهمة مع الاتحاد، لتعزيز مصالح دولة إسرائيل".

افتتح وزير الخارجية إيلي كوهين زيارته الدبلوماسية إلى بروكسل بلقاء مع أوليفر فيرالي وناقش الطرفان إخراج دراسة أخرى إلى حيز التنفيذ يجريها الاتحاد الأوروبي حول التحريض ومعاداة السامية في الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية، متابعة لدراسة حول الموضوع تم نشر نتائجها في عام 2019.

وطالب الوزير كوهين المفوض فارالي بالتحرك لضمان عدم وصول ميزانيات الاتحاد الأوروبي المحولة للفلسطينيين بشكل غير مباشر إلى أنشطة التحريض والمنظمات الإرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية والمفوض الأوروبي الدفع بمشروع مشترك بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لإزالة الألغام في أوكرانيا وكذلك التمويل الأوروبي لمشاريع مع دول سلمية، بما في ذلك التعاون في مجال التعامل مع حالات الطوارئ وتطوير شواطئ البحر الأحمر.

كما ناقش الاثنان إمكانية توسيع دائرة السلام وعلاقات دولة إسرائيل بالدول العربية والإسلامية.