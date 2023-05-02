يشارك الحاخام الأكبر في بريطانياة السير إفرايم ميرفيس بصلاة خاصة في الحفل، كما سينسق الحاخام مع هرتسوغ بشأن مسائل الاحتفال بالسبت والوصايا اليهودية الأخرى.

سيمثل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إسرائيل في تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن،وسترافقه زوجته ميشال في هذه المناسبة، وسيصل هرتسوغ لندن،الخميس الوشيك، وسيكون من بين العديد من القادة من جميع أنحاء العالم، الجمعة الوشيك.

وتمت دعوة هرتسوغ لحضور حفل استقبال سيقيمه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام لزيارة رؤساء الدول، بما في ذلك الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء.

وفي يوم السبت الوشيك، سيقام الحفل في كنيسة وستمنستر وسيجلس هرتسوغ مع قادة العالم الآخرين، من أجل احترام الوصية اليهودية باحترام قدسية يوم السبت، حيث سيذهب الرئيس وزوجته إلى التتويج من مقر إقامتهما القريب.

ومن المقرر أن يشارك الحاخام الأكبر في المملكة المتحدة السير إفرايم ميرفيس بصلاة خاصة في الحفل، كما سينسق الحاخام أيضًا مع هرتسوغ بشأن مسائل الاحتفال بالسبت والوصايا اليهودية الأخرى.

ووفقًا لمصادر نقلت من قبل وكالة التلغراف اليهودية (JTA)، سيحصل الملك الجديد على نسخة جديدة من الصلاة اليهودية التقليدية "أدون أولام" ، تؤديها جوقة من الأطفال اليهود البريطانيين وبتفويض من الكنيس المتحد، اتحاد المعابد الأرثوذكسية البريطانية.