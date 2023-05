صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وسط رشقات صاروخية من قطاع غزة

أطلقت 22 قذيفة من قطاع غزة مجددا اليوم، وذلك بعد إطلاق صفارات الانذار في منطقة غلاف غزة، واصيب شاب (25 عاما) من شظايا القذائف الصاروخية وتوصف حالته بالخطيرة وذلك خلال عمله في موقع بناء، كما افيد عن اضرار في ساحة أحد المنازل في المدينة، ومن المتوقع ان يجري رئيس الحكومة نتنياهو جلسة خاصة لتقييم الأوضاع.

