صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وسط رشقات صاروخية من قطاع غزة

أطلقت 22 قذيفة من قطاع غزة مجددا اليوم، وذلك بعد إطلاق صفارات الانذار في منطقة غلاف غزة، واصيب شاب (25 عاما) من شظايا القذائف الصاروخية وتوصف حالته بالخطيرة وذلك خلال عمله في موقع بناء، كما افيد عن اضرار في ساحة أحد المنازل في المدينة، ومن المتوقع ان يجري رئيس الحكومة نتنياهو جلسة خاصة لتقييم الأوضاع.

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اطلاق القذائف جاء بعد وقت قصير من إطلاق دبابات إسرائيلية قذائف تجاه القطاع ردا على إطلاق ثلاث قذائف صباح اليوم، سقطت في مناطق مفتوحة، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بيانا مشتركا اعلنت فيه مسؤوليتها عن إطلاق الرشقات الصاروخية الأخيرة تجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وبدأ التصعيد الأمني بعد وفاة الأسير خضر عدنان، القيادي في الجهاد الإسلامي، والذي توفي في السجن بعد إضرابه عن الطعام منذ 86 يوما. من جانبها بدأت مصر مفاوضات أمنية مع حركة الجهاد الإسلامي بهدف خفض التوتر بعد وفاة عدنان.