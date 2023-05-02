صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وسط رشقات صاروخية من قطاع غزة
صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وسط رشقات صاروخية من قطاع غزة
دقت صفارات الإنذار مرتين في جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء، مع تقارير عن عدة مقذوفات قادمة من غزة.
وأفاد متحدث باسم مدينة سديروت بجنوب إسرائيل عن وقوع أضرار في الممتلكات، حيث كانت فرق الاستجابة في طريقها لتقييم الوضع.
جاء الهجوم بعد دقائق قليلة من إصدار متحدث باسم قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات لسكان الجنوب بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية، في ضوء التوترات الأمنية المتزايدة بعد مقتل زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين.
أطلق الجهاد الإسلامي في فلسطين ثلاثة صواريخ من القطاع الفلسطيني في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء على الأراضي الإسرائيلية ، بعد مقتل خضر عدنان في الحجز بعد أشهر من الإضراب عن الطعام. وبحسب الجيش الإسرائيلي ، سقطت صواريخ الصباح في مناطق مفتوحة ولم تقع إصابات.
أطلقت 22 قذيفة من قطاع غزة مجددا اليوم، وذلك بعد إطلاق صفارات الانذار في منطقة غلاف غزة، واصيب شاب (25 عاما) من شظايا القذائف الصاروخية وتوصف حالته بالخطيرة وذلك خلال عمله في موقع بناء، كما افيد عن اضرار في ساحة أحد المنازل في المدينة، ومن المتوقع ان يجري رئيس الحكومة نتنياهو جلسة خاصة لتقييم الأوضاع.
دبابات إسرائيلية تطلق صواريخ تجاه مواقع لحماس في قطاع غزة، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أمر السكان في غلاف غزة وسديروت البقاء بالقرب من المواقع المحصنة.
أطلع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على تحديث خاص مع رئيس هيئة الأركان في أعقاب إطلاق النار من قطاع غزة.