صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل وسط رشقات صاروخية من قطاع غزة

دقت صفارات الإنذار مرتين في جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء، مع تقارير عن عدة مقذوفات قادمة من غزة.

وأفاد متحدث باسم مدينة سديروت بجنوب إسرائيل عن وقوع أضرار في الممتلكات، حيث كانت فرق الاستجابة في طريقها لتقييم الوضع.

جاء الهجوم بعد دقائق قليلة من إصدار متحدث باسم قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات لسكان الجنوب بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية، في ضوء التوترات الأمنية المتزايدة بعد مقتل زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين.

أطلق الجهاد الإسلامي في فلسطين ثلاثة صواريخ من القطاع الفلسطيني في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء على الأراضي الإسرائيلية ، بعد مقتل خضر عدنان في الحجز بعد أشهر من الإضراب عن الطعام. وبحسب الجيش الإسرائيلي ، سقطت صواريخ الصباح في مناطق مفتوحة ولم تقع إصابات.