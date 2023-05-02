كما تم إحراز خطوات كبيرة في الآونة الأخيرة للتواصل بين الشعبين الإسرائيلي والإيراني ، وتحديداً مع ولي عهد إيران المنفي رضا بهلويثي

في 27 أبريل/نيسان المنصرم، أعرب بضع عشرات من أعضاء البرلمان الإسرائيلي عن دعمهم للشعب الأذربيجاني في إيران ورأوا بشكل إيجابي إنشاء "دولة ذات سيادة في جنوب أذربيجان". لكن بعد رد فعل عنيف، وقعوا وثيقة جديدة تشمل تحفظاتهم.

عملت وزيرة المخابرات جيلا غمليئيل مع 25 عضوًا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ، كما أفاد موقع Ynet، بشأن القضايا والمخاوف الناشئة عن دولة انفصالية جديدة، وقرروا في النهاية أنه من الأفضل عدم المضي قدمًا في محاولة تقسيم إيران.

كما تم إحراز خطوات كبيرة في الآونة الأخيرة للتواصل بين الشعبين الإسرائيلي والإيراني ، وتحديداً مع ولي عهد إيران المنفي رضا بهلوي. والذي زار ولي العهد إسرائيل للمشاركة بفعاليات يوم ذكرى المحرقة .

لكن بهلوي حذر من أن زرع الانقسام بين الإيرانيين سيلحق الضرر بالعلاقات الناشئة بين الشعبين اللذين تخوض دولتهما حربا. صرح قائلاً: "نأمل جميعًا أن تعمل إيران على تحسين أوضاع الأقليات عندما يتم تحرير البلاد من نظام آية الله".

"هذه هي أكبر مجموعة عرقية في إيران ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة. يطبق النظام سياسة الإبادة الجماعية الثقافية من خلال تقييد حقوق الأقلية الأذربيجانية في دراسة ونقل تراثها، وتعليم لغتهم ، وحتى تسجيل أطفالهم بأسماء أذربيجانية "، كما كتب المشرعون في الأصل في رسالة مفتوحة موقعة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.