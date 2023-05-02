جهود مصرية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة

وتسعي مصر بحسب التقرير الى التوصل الى اتفاق خلال الساعات القريبة بين إسرائيل والجهاد الاسلامي

تكثف مصر جهودها للوساطة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وذكرت مصادر لصحيفة "العربي الجديد" أن "المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية يبذلون جهودا حثيثة منذ صباح اليوم لمنع انفجار الأوضاع في القطاع، بعد وفاة الأسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بعد 86 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام".وتستعين مصر بجهات دولية لها تأثير خلال هذه المساعي.

وذكر مصدر مصري أن جهود الوساطة المصرية فشلت في احتواء غضب حركة الجهاد التي صممت على مهاجمة إسرائيل بعد أن اتهمتها بالمسؤولية على وفاة خضر عدنان ، وأكد المصدر أن المسؤولين المصريين يحاولون التوصل الى اتفاق يقضي بتسليم جثمان الأسير خضر عدنان بسرعة، مقابل وقف التصعيد بين الجانبين.

وذكر أن المسؤولين في جهاز المخابرات تواصلوا خلال الساعات الماضية مع مسؤولين إسرائيليين وقيادة الجهاد الإسلامي بهدف التوصل الى اتفاق قبل منتصف الليل، في ظل التصعيد والمخاوف من اندلاع مواجهة جديدة، وأشار الى انزعاج مصر من اندلاع المواجهات بصورة عنيفة ما ينذر باحتمال أكبر لاتساعها.

ويرى المسؤول المصري أن سبب التوتر الذي يسيطر على المشهد الحالي هو "تصاعد الغضب في حركة الجهاد بعد فشل الاتصالات والجهود التي خلال الأيام الماضية بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين من جهة، ومسؤولين بجهاز المخابرات والجهاد من جانب آخر "لاحتواء الأزمة والافراج عن الأسير خضر عدنان والذي وافته المنية اليوم" ولفت المصدر إلى "وجود اتصالات بين مسؤولين مصريين وجهات إقليمية ذات تأثير على الأوضاع في غزة، لدعم جهود الوساطة ومنع انفجار الأوضاع".

واطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عشرات الرشقات الصاروخية تجاه غلاف غزة اسفر عن إصابة أربعة إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة والتسبب بأضرار في الممتلكات.