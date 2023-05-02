وأضافت المجموعة أنها "عطلت العديد من الأنظمة لدرجة أن القبة الحديدية، لا تتلقى جميع التنبيهات، مما يمنعها من اعتراض جميع الصواريخ".

زعمت مجموعة الهاكرز "أنونيموس السودان"، اليوم الثلاثاء، أنها اخترقت أنظمة الإنذار الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد والتي تعتمد عليها القبة الحديدية"، اليوم الثلاثاء وسط وابل من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وقالت المجموعة على قناتها "تيليغرام" أنها نجحت في إزالة مواقع خدمات التحذير من الصواريخ "كومتا" و "ريد أرلرت" و "هالاميش" و "فيجيلو"، كما استهدفت بعض تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بهم. ولا تزال جميع المواقع الأربعة معطلة في الموعد المحدد، لكن يبدو أن تطبيقات الهواتف الذكية تعمل، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضافت المجموعة أنها "عطلت العديد من الأنظمة لدرجة أن القبة الحديدية، لا تتلقى جميع التنبيهات، مما يمنعها من اعتراض جميع الصواريخ".

وأردفت المجموعة: "نعتذر بصدق عن تأخرنا قليلاً في إيقاف نظام التنبيه ، بسبب ضعف الإنترنت الحالي في السودان. لسوء الحظ ، هناك الكثير من الانقطاعات"، موضحة أنه "يمكن توقع انقطاع الإنترنت في أي وقت"

THOMAS SAMSON / AFP قرصان حواسيب

وأتابعت المجموعة، أنها "تعمل على هجمات أخرى ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "الهجمات كانت ناجحة حتى الآن"، وكتبت: "نحن متأكدون بنسبة 100٪ من حدوث انقطاع للإنترنت".

في 27 أبريل/نيسان، زعمت المجموعة أنها تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ، وكتبت ، "هل الظلام شيء جيد؟ لماذا ليس لديك كهرباء؟"

وفي منتصف الشهر الماضي هاجمت مجموعة قراصنة المطارات والمستشفيات والجامعات في فرنسا.