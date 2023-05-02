مصدر أمني إسرائيلي لـi24NEWS: الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع قذائف تطلق من لبنان

مصدر إسرائيلي أمني : الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع قذائف من لبنان

قال مصدر أمني في حديث خاص الى i24NEWS أن الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع أي قذيفة يتم إطلاقها من لبنان تجاه إسرائيل.

وأضاف المصدر الأمني الإسرائيلي إنه "في الوقت الحالي لا توجد معلومات محددة بشأن امكانية إطلاق قذائف من هناك، لكن توجد استعدادات إسرائيلية في حال قررت حركة حماس في لبنان الانضمام الى أصدقائها في غزة"

على صعيد متصل وبعد انتهاء تقييم للوضع الأمني في أعقاب إطلاق الرشقات الصاروخية اليوم من قطاع غزة، صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أن "جهاز الأمن سيتصرف بحزم وبقوة أمام كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل" بعد عدة ساعات من الهدوء أطلقت صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة، ورصد عدد من القذائف من القطاع التي أطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية، والتي سقط جزء منها بالقرب من السياج الحدودي.