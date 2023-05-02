وزير الأمن الإسرائيلي بعد تقييم أمني:"سنتصرف بحزم وقوة ضد من يحاول المساس بأمن مواطني إسرائيل"

جاء هذا بعد تقييم للأوضاع الأمنية بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الأمنيين

بعد انتهاء تقييم للوضع الأمني في أعقاب إطلاق الرشقات الصاروخية اليوم من قطاع غزة، صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أن "جهاز الأمن سيتصرف بحزم وبقوة أمام كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل" بعد عدة ساعات من الهدوء أطلقت صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة، ورصد عدد من القذائف من القطاع التي أطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية، والتي سقط جزء منها بالقرب من السياج الحدودي.

وعقد رئيس الحكومة نتنياهو اجتماعا لتقييم الأوضاع الأمنية في قاعدة جليلوت جنوب إسرائيل، بمشاركة وزير الأمن غالانت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية ومسؤولين أمنيين آخرين، وقال مسؤول إسرائيلي بعد انتهاء الاجتماع إنه "من المتوقع رد واسع- من الممكن أن يتواصل الحدث لأكثر من يوم"

وقال نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أمير برعام مساء اليوم :"إننا في هذا الوقت منشغلون بالتحديات الأمنية، بعد اطلاق القذائف الى سديروت وغلاف الغرة- أتعهد أمامكم أن يرد الجيش الإسرائيلي ويتصرف بطريقة حازمة وذات معنى بهدف إعادة الهدوء الى سكان دولة إسرائيل".