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مقتل شخصين في انفجار غامض بمخزن أسلحة شمالي ايران

i24NEWS

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ملف - فني يعمل في منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان ، إيران ، على بعد 255 ميلاً (410 كيلومترات) جنوب العاصمة طهران ، إيران ، 3 فبراير 2007
AP Photo/Vahid Salemi, fileملف - فني يعمل في منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان ، إيران ، على بعد 255 ميلاً (410 كيلومترات) جنوب العاصمة طهران ، إيران ، 3 فبراير 2007

مخزن الأسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني وقع خلال نقل العتاد

أفادت تقارير إيرانية اليوم أن شخصين قتلا في انفجار غامض بمخزن للأسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني، ووقع الانفجار في مدينة دامغان شمالي البلاد.

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ونقلت وكالة "ارنا" عن بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن الانفجار وقع عند نقل العتاد في أحد مراكز التجهيز والاسناد الواقعة في محيط المدينة، وأضاف البيان أن قادة الحرس الثوري يجرون تحقيقا في الحادث وسيتم الإعلان عن تفاصيل التحقيق بأقرب وقت.

ويشار الى أنه خلال الأشهر الأخيرة وقعت سلسلة من الانفجارات في مدينة كرج غربي طهران. وفي تسجيل فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر أنه بعد سلسلة من التفجيرات في كرج تم تشغيل المنظومة الدفاعية الجوية التي أطلقت 10 قذائف. ووفقا لجزء من التقارير تم تفجير موقعين للحرس الثوري الإيراني، تسبب أحدها بإصابات.

وفي سياق، قبل شهر وقع انفجار في مصنع عسكري لانتاج الأسلحة في مدنية أصفهان في ايران. ووفقا لتصريح مسؤول أمني إيراني، لم يسفر الانفجار عن إصابات، وبحسب وسائل إعلامية رسمية قالت إن الانفجار نتيجة من هجوم طائرة مسيرة.

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