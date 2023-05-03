الجيش الإسرائيلي يعلن أن 104 قذيفة أطلقت من القطاع وإنه يفحص معطيات اعتراض القبة الحديدية

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يقول "هاجمنا كافة الأهداف التي خططنا لمهاجمتها ونحن في تقييم أمني متواصل"

لخص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب، وقال إنه معطيات اعتراض منظومة القبة الحديدية للقذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة قيد التحقيق.

وقال إنه تم اعتراض 104 قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة منذ بداية التصعيد الأخير، وتم اعتراض 24 منها، فيما سقطت 48 قذيقة في منطقة مفتوحة، 11 قذيفة سقطا في البحر، و7 قذائف لا توجد معلومات حولها.

وتطرق بيان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى القذائف التي أصابت موقع بناء قيد الانشاء وأدت الى اصابة ثلاثة مواطنين وقال :"يوجد شيء يمكن أن نتعلمه هنا، ويوجد لنا رؤيا". وقال إنه على عكس التقارير معطيات الاعتراض تشير الى 90% نجاح.

وأضاف :"هاجمنا كافة الأهداف التي خططنا لمهاجمتها- 16 هدفا لحركة حماس، ومواقع تحت الأرض لحركة الجهاد الإسلامي" وتابع :"من أطلق القذائف الصاروخية كانت الجهاد الإسلامي، حماس عرفت، وسمحت بذلك، بالنسبة لنا هي المسؤولة, لقد أطلقوا فقط صواريخ بالجو تجاه مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي بهدف تشغيل الصفارات وإزعاج السكان، ويمكنكم فهم قوة ذلك".

وبشأن التقارير حول وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قال:"هذا بأن يتم تمرير رسائل ويطالبون بوقف التصعيد، ليس رسمي، هذه الرسائل ليست لنا، نحن في تقييم أمني متواصل للوضع والكل مفتوح. سنتصرف بالوقت والزمان المناسبين لنا مع غزة. قريبا سنناقش أيضا فتح معبري كرم أبي سالم وغزة".