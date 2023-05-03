الجيش الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين نفذوا عمليات في الضفة الغربية

وأثناء العملية العسكرية الإسرائيلية ليلاً، ألقى المشتبه بهم الحجارة على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق الحشود.

قام الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بهدم منزلين لمهاجمين نفذ أحدهما عملية طعن ودهس قرب مستوطنة أرئيل القريبة من بلدة سلفيت في الضفة الغربية والثاني نفذ عملية طعن في قرية الفندق بالضفة الغربية أواخر العام الماضي.

وتم هدم منزل محمد صوف، الذي نفذ عملية طعن ودهس في المنطقة الصناعية في مستوطنة أرئيل في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. حيث أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين.

وأثناء العملية العسكرية الإسرائيلية ليلاً، اندلعت اشتباكات قام خلالها عدد من الشبان بألقاء الحجارة على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق الاشتباكات.

كما هدمت القوات الإسرائيلية منزل يونس هيلان في قرية كفر حجة، الذي كان نفذ عملية طعن في قرية الفندق بالضفة الغربية والتي أدت الى مقتل الإسرائيلي شالوم صوفر في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

واندلعت أثناء عملية الهدم ايضا اشتباكات أطلق خلال الشبان الألعاب النارية ودحرجوا إطارًا مشتعلًا وألقوا الحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين.

وتم نقل المطلوبين الذين تم القبض عليهم إلى الأجهزة الأمنية لاستجوابهم. ولم تقع اصابات بين القوات الاسرائيلية.