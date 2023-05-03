وزير الإقتصاد والصناعة الإسرائيلي يحل بالمغرب لافتتاح أول جناح إسرائيلي في المعرض الدولي للفلاحة

من المرتقب أن يلتقي بنظرائه من الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبعدها سيسافر إلى مدينة مكناس لافتتاح الجناح الإسرائيلي

حل وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، بالمغرب في زيارة رسمية، ومن المرتقب أن يلتقي بنظرائه من الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبعدها سيسافر بركات إلى مدينة مكناس لافتتاح أول جناح إسرائيلي في المعرض الدولي للفلاحة،

وكانت طائرة المسؤول الإسرائيلي قد حطت، الليلة المنصرمة بمطار الرباط سلا، في زيارة هي الأولى التي يقوم بها رسميًا عضو في الحكومة الإئتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو للمغرب منذ توليه منصبه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان بركات قد أعلن خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور عن مشروع "تأسيس شركات اقتصادية تابعة في المغرب، قائلا"نحن نبني جسور السلام في الشرق الأوسط من خلال الاقتصاد".

وكان مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه، الذي استضافته نيويورك في الفترة من 22 إلى 24 مارس/آذار المنصرم، قد سمح بعقد الاجتماع الأول بين وزير من حكومة نتنياهو ووزير مغربي.

وعلى هامش هذا الحدث الدولي، التقى وزير التجهيز والماء، نزار بركة مع أوفير أكونيس وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا.

وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قد افتتح، أمس الثلاثاء، رفقة كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي والوزير المنتدب المكلف والميزانية، فوزي لقجع، بجولة في أروقة المعرض الذي يضم 10 أقطاب تتوزع على المستشهرين والمؤسسات المساندة، وقطب المنتوجات الفلاحية، وقطب الطبيعة والبيئة، وقطب المؤتمرات والندوات، وقطب تربية المواشي، وقطب الجهات 12 للمملكة، والقطب الدولي، وقطب المستلزمات الفلاحية، وقطب المنتجات المجالية، وقطب الآلات والمعدات الفلاحية.

ويمتد المعرض على مساحة 18 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة، ومن المنتظر أن تستقبل هذه النسخة حوالي مليون زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة. وتستضيف هذه النسخة المملكة المتحدة كضيف شرف.

وتهدف هذه الدورة التي تنظم تحت شعار «الجيل الأخضر من أجل سيادة غذائية مستدامة»، إلى خلق منظومة للتبادل والتشارك ووضع رهن إشارة المشاركين والفاعلين الفلاحيين منصة الأعمال والتبادل ونسج العلاقات في ميدان الفلاحة.

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وينظم المعرض حول 10 أقطاب مختلفة (قطب الجهات وقطب المؤسسات والجهات الداعمة والقطب الدولي وقطب المنتوجات المحلية وقطب الآلات الزراعية وقطب المنتجات وقطب اللوازم والأدوات الفلاحية وقطب تربية المواشي وقطب المزودين وقطب الطبيعة والحياة). وسيستضيف حوالي 40 مؤتمرًا حول مواضيع مختلفة مرتبطة بشعار هذه النسخة والمستجدات الفلاحية.