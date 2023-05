ذكر الحساب الرسمي لمكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب في تويتر، تعيين الرئيس الجديد للمكتب شاي كوهين خلفا لسابقه دافيد غوفرين.

