ذكر الحساب الرسمي لمكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب في تويتر، تعيين الرئيس الجديد للمكتب شاي كوهين خلفا لسابقه دافيد غوفرين.

ذكر الحساب الرسمي لمكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب في تويتر، تعيين الرئيس الجديد للمكتب شاي كوهين خلفا لسابقه دافيد غوفرين.

https://twitter.com/i/web/status/1653345457802805250 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت القائمة بأعمال مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط ألونا فيشر كام ل، قد أعلنت عن انتهاء مهامها في الأول من بداية شهر أبريل/نيسان المنصرم، وراج الحديث عن عودة دافيد غوفرين إلى منصبه (المتهم بالتحرش الجنسي والفساد المالي) يأتي ذلك في سياق تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس/آذار بمدينة الداخلة بالصحراء، و"ممارسات" الحكومة الإسرائيلية اليمينية، هل هي بوادر أزمة صامتة بين البلدين؟.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت، نهاية شهر مارس/آذار المنصرم، أنها تعتزم إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي" بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" وبعدما جرى وقف عمله وإعادته إلى تل أبيب على خلفية مزاعم قديمة وجهت له شبهات بالتورّط بتحرشات جنسية سبق ونفاها بنفسه معتبرا إياها نتيجة كراهية ورغبة بالانتقام منه.

قرار إعادة دافيد غوفرين إلى الرباط، يأتي بعد 6 أشهر على قرار الحكومة الإسرائيلية، بإعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، “دافيد جوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد ومالي، إذ كشفت وقتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، أن قرار إعادة غوفرين اتخذه المدير العام لوزارة الخارجية بعد تحقيق أوَّلي أجراه وفد إسرائيلي رفيع وصل إلى المغرب لجمع تصريحات من إطار في الوزارة.