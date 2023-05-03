تحليل: مشكلة إسرائيل في قطاع غزة - عدم وجود سياسة واضحة

يجب تجديد وتعزيز الردع، يجب أن يفهم أعداء إسرائيل أن البلاد لن ترمش وستضرب كل من يهددها وستضرب بقوة.

بعد ساعات من جولة أخرى من التصعيد القصير الأمد بين إسرائيل وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، كان هناك شيء واحد مؤكد: إنها مسألة وقت فقط حتى الجولة التالية، ووقت التوقف بين نوبات كهذه، العنف فقط يصبح أقصر.

أدى وفاة خضر عدنان، عضو حركو الجهاد الإسلامي في فلسطين، في أحد السجون الإسرائيلية - الذي أضرب عن الطعام لمدة 86 يومًا ورفض تلقي العلاج الطبي من أي نوع - إلى وضع قيادة حماس في مأزق.

وقالت جميع التقييمات الاستخباراتية في إسرائيل إن "الحركة التي تسيطر على قطاع غزة - بينما تكثف وجودها في جنوب لبنان - غير مهتمة بالتصعيد. لكن لو أنها وقفت جانبا ولم تعلق على وفاة عدنان ، لتضررت مكانتها وصورتها بين ناخبيها"

قضية الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ،"الأسرى الأمنيين" هي قضية كبيرة، وربما تكون الأكبر بالنسبة للجماعات العدائية. لذلك، على عكس الجولات السابقة لإطلاق الصواريخ ، أعلنت حماس في الواقع مسؤوليتها عن وابل القصف على إسرائيل أمس الثلاثاء.

لديناميات التصعيد بين إسرائيل وغزة سيناريو أساسي مكتوب بالفعل للطرفين. لكن أي خطأ في التقدير أو خطأ بسيط من أي جانب يمكن أن يغير هذا السيناريو ، مما يؤدي إلى نتيجة "من يعرف ماذا".

إطلاق الصواريخ أو قذائف الهاون من غزة على التجمعات السكانية الإسرائيلية الجنوبية المحيطة بالقطاع الفلسطيني يلزم الجيش الإسرائيلي بالرد. لكن قوة رد فعل إسرائيل هي نتيجة الأضرار التي لحقت بالأرواح أو الممتلكات التي تسببها الصواريخ على الجانب الإسرائيلي من الحدود. إن سقوط صاروخ على منطقة مفتوحة غير مأهولة سيشهد رد فعل إسرائيليًا معتدلًا، على عكس الرد الذي ستسمح به إسرائيل إذا أسفرت الصواريخ عن وقوع إصابات.

وهو الهامش الضيق للغاية الذي يقرر الرد الإسرائيلي. في بعض الأحيان ، يكون الفرق بين سقوط صاروخ في حقل مفتوح أو ارتطام منطقة مأهولة بالسكان، مما يؤدي إلى مقتل أشخاص، هو اختلاف بضع درجات فقط في زاوية إطلاق الصاروخ.

لولا الأنظمة التكنولوجية المضادة للصواريخ المثيرة للإعجاب مثل القبة الحديدية، فإن كل جولة من هذا النوع من الحرب، مهما كانت قصيرة، ستخلف عشرات القتلى في إسرائيل - وهو بالضبط ما سيؤدي إلى حرب طويلة الأمد.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الدور الذي تلعبه مصر في هذه المواقف. وساطة القاهرة الهادئة والدرامية حاسمة ومهمة، لكنها ليست بديلاً عن السياسة.

مشكلة إسرائيل الرئيسية مع قطاع غزة اليوم هي سياسة ضبابية - أو عدم وجودها. من الصعب بناء مفهوم أمني طويل المدى على إدارة المخاطر فقط، والتي تقوم أساسًا على التقييمات. لا يمكن أن تكون سياسة "سندير" أو "سيكون الأمر على ما يرام" سياسة في مواجهة العمليات العدائية الذي غالبًا ما يعرض مئات الآلاف من المواطنين للخطر.

هذا ليس انتقادًا للحكومة الإسرائيلية الحالية فحسب، بل انتقادًا لجميع الحكومات الإسرائيلية على مدى العقدين الماضيين. منذ ذلك الحين، عرفت "أمطار" الصواريخ التي بدأت بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة شدة مختلفة - لكنها لم تتوقف قط. رؤساء الوزراء السابقون الذين فتحوا الطاولات وحساب عدد الصواريخ التي سقطت خلال فترة ولايتهم مقارنة بالوقت الحالي هم على خطأ.

الردع، مهما كان ناجحًا، ليس مصطلحًا محكمًا. يعتمد "كل الهدوء على جبهة غزة" على عدة عوامل، معظمها لا يخضع لسيطرة إسرائيل على الإطلاق. كانت الحالة الأخيرة مثالًا كلاسيكيًا على ذلك - يموت سجين، ويعاني الإسرائيليون الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة من أكثر من 100 صاروخ خلال ساعات قليلة.

يتوقع سكان إسرائيل أن تمنحهم حكومتهم السلام. تضرر الردع الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة لأسباب داخلية وخارجية. ومع ذلك، فإن المحصلة النهائية واضحة: يجب تجديد وتعزيز الردع، يجب أن يفهم أعداء إسرائيل أن البلاد لن ترمش وستضرب كل من يهددها وستضرب بقوة.