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إحباط محاولة تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية تحت غطاء نقلية أثاث

i24news

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الأسلحة التي تم ضبطها في معبر كرم أبو سالم في 3 مايو 2023
Ministry of Defenseالأسلحة التي تم ضبطها في معبر كرم أبو سالم في 3 مايو 2023

شهد معبر كرم أبو سالم محاولة تهريب مسدسات وكواتم للصوت وأمشاط رصاص من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وسط تمويه العملية من خلال نقلية أثاث

شهد معبر كرم أبو سالم محاولة تهريب مسدسات وكواتم للصوت وأمشاط رصاص من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وسط تمويه العملية من خلال نقلية أثاث، على ما كشف مفتشو أمن المعابر في وزارة الأمن اليوم (الأربعاء).

أثارت شحنة أثاث من غزة كانت متجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية شكوك مفتشي سلطة المعابر. وكشفت عملية التفتيش عن أنواع مختلفة من الأسلحة النارية داخل الأثاث. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أمشاط محملة بالرصاص وكواتم للصوت. 

لقد تم التخطيط لإيصال هذه الأسلحة لمجموعات تنشط في العمليات العدائية في الضفة الغربية لكن عقب الإحباط الناجح تمت مصادرة السلاح وتحويل القضية إلى قوات الأمن لمزيد من التحقيق.

Ministry of Defense
Ministry of Defenseالأسلحة التي تم ضبطها في معبر كرم أبو سالم في 3 مايو 2023
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