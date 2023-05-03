رئيس الأمن السيبراني في الامارات: نتصدى لأكثر من 50 ألف هجمة يوميا تستهدف قطاعات استراتيجية

"القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفط والغاز تأتي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا"

ذكر رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات محمد حمد الكويتي، أن "المجلس بالتعاون مع شركائه يتصدى لأكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً تستهدف القطاعات استراتيجية في الدولة" مشيرا إلى أن "القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفط والغاز تأتي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا" وتابع"جميع الهجمات يتم التصدي لها بشكل استباقي وبكفاءة واحترافية عالية، لتحصين الفضاء الرقمي في الدولة ضد أي هجمات خبيثة"

وأكد محمد حمد الكويتي، على هامش فعاليات جولة "أوراكل كلاود وورلد أبوظبي" التي انطلقت اليوم الأربعاء، على أن"مجلس الأمن السيبراني يتعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة، مشيراً إلى أنه في ظل استمرار التحول الرقمي لجميع القطاعات والتطور التكنولوجي المتسارع من المتوقع أن تتزايد الهجمات السيبرانية التي سنواصل بالتعاون مع الشركاء التصدي لها"

وأشار إلى أن "الإمارات لديها بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية وهو ما جعلها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم"

وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وقع اليوم مذكرة تفاهم شركة Oracle بهدف توسيع التعاون بين المؤسستين في حماية الأمن السيبراني بالدولة والتصدي بشكل استباقي إلى الهجمات السيبرانية من خلال التعاون مع مزودي الخدمة الرقمية وتعزيز خط الدفاع الأول في الفضاء الإلكتروني

ولفت إلى أن مجلس الأمن السيبراني نجح في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرة النبض السيبراني التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتستهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.